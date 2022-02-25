Futbol aşkı engel tanımaz

İzmir'in Bergama ilçesinde yaşayan Kahraman ailesinin çocukları Bülent Kahraman, sağ kolunda gelişim bozukluğuyla dünyaya gelmesi rağmen içindeki futbol aşkıyla kaleciliği seçti. Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera hayranı olan 12 yaşındaki Bülent, sağ kolundaki engeline karşın Bergama Gençlerbirliği Spor Kulübü'nün 12 yaş kategorisi takımında kaleci olarak forma giyiyor.

Kalede iyi bir performans gösteren Bülent, azmiyle, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün ampute futbol takımını çalıştıran antrenörlerin dikkatini çekti. Bülent Kahraman, hedefinin iyi bir kaleci olarak milli takım formasını giymek olduğunu belirterek Ampute futbolda tek kolu olmayanların kaleciliğe yöneldiğini aktardı ve "Muslera gibi efsane olmak, Türkiye'nin en iyi kalecisi olmak istiyorum. Başarılı olup herkesin benimle gurur duymasını istiyorum." diye konuştu.

HEDEFİ MİLLİ FORMA

Antrenör Behram Üstün, Bülent Kahraman'ın takım arkadaşları tarafından çok sevildiğini, kalede de iyi bir performans sergilediğini kaydederek, "15-20 yıl sonra karşılaştığımızda onu güzel bir aileyle, keyifli bir yaşantıyla birlikte yaşadığını görürsek bizim için en büyük mutluluk bu olur. Tabii ki bunun içinde bir de milli takım hedefi, hayali var. Böyle çalışmaya devam ederse oraya da gidebilir"