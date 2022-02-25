Altaş Denizlispor'da, genel menajer Özhan Çetin Samsunspor maçı sonrası soyunma odasında yaşananları Yeni Asır'a anlattı. Çetin, 'Kimse Denizlispor'un üzerinde değil. Formanın ağırlığını taşıyamayanlar var" diyerek bazı futbolculara yüklendi. Çetin, teknik direktör Mesut Bakkal'ın futbolculara 'Önceden yaşananları unutun, bundan böyle pozitif olun' demesine rağmen kaleci Adam'ın sürekli negatif tavırlar sergileyip, kulübü kötüleyen görüntü çizdiğine dikkat çekti.

'KABADAYI GİBİ TAVIRLARI VAR'

Özhan Çetin, "Soyunma odasında bana konuşma hakkını hoca veriyor. Üzülen oyuncuları ayağa kaldırma görevi tabii ki bizim. Ömer ve Gökhan çok üzgündü. Hallerini görünce, 'Kaldırın kafanızı pes etmeyeceğiz. Mücadelemiz devam edecek' dedim. Adam, 'Sen ne diyorsun' dedi bana. Kimin konuşacağına Adam mı karar verecek. Sürekli uyarmamıza rağmen haddini aştı. 5 yıldızlı oteli, 2021 model otobüsü beğenmiyor. Mola verdiğimiz yerleri eleştiriyor. Takımın yapacağı izine karışıyor. Kabadayı vari tavırlar. Denizlispor forması ona ağır gelmiş. Kulübe küfür eden adamdan ne hayır gelir. Denizlispor'dan nefret ettiğini gözlerimizle gördük" dedi.

'GENÇLERE KÖTÜ ÖRNEK OLUYOR'

STACKHOWİAK'IN Mesut Hoca'nın raporu doğrultusunda kadro dışı kaldığını hatırlatan Özhan Çetin, "Kimse Denizlispor'dan büyük değil. Problemli futbolcuların maskarası mı olacak bu kulüp. Bu yüzden kulüp Süper Lig'den düşmüş, bu yüzden şimdi alt sıralarda kulüp. Herkes formaya yakışan şekilde hareket etmek zorunda. Pandemi de takımı bırakıp giden Adam değil miydi. İşi gücü para. Takım düşüyormuş umurunda değil. Eyüp maçı sonrası, prim diye soyunma odasında tempo tutan da kendisi. Sürekli arıza. Yaşananları tüm futbolcular biliyor, görüyor. Hep problemli. 15 yıl çalıştım Denizlispor'da. Ne tecrübeli, kariyerli futbolcularla görev yaptım.. Şimdiye kadar 'Sen ne diyorsun' diyen olmadı. Spor psikolojisi de okudum. Bu takımın negatif insanlara ihtiyacı yok" dedi.

■ SEBAHATTİN ALP