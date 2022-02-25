Turgutluspor bir puandan memnun

2. Lig Kırmızı Grup'ta Ankaraspor'la deplasmanda 1-1 berabere kalan Turgutluspor galibiyet hasretini 9 maça çıkarıp düşme hattında kalırken, teknik direktör Nazım Gülay skordan memnun olduğunu söyledi. Gülay, her puanın değerli olduğunu belirterek, "Zorlu Ankaraspor deplasmanında aldığımız 1 puan motivasyonumuzu ve özgüvenimizi arttırmak için önemliydi. Disiplinli ve kontrollü bir şekilde başladığımız maçta ilk yarı rakibi 4-5 pozisyonda tehdit ettik. Yediğimiz gol moral ve motivasyonumuzu bozdu. Kısa sürede toparladık ve oyunun kontrolünü yeniden elimize aldık. 2-3 net pozisyondan yararlanamadık. Beraberliği yakaladık ve hızlı hücumlarla fırsatlar da yakaladık. Kalan maçlarımıza en iyi şekilde hazırlanıp kazanmak için sahada her şeyimizi vereceğiz" diye konuştu. ■ İLKER UYAR

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