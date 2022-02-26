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Haberler Spor Bahia otobüsüne bombalı saldırı

Bahia otobüsüne bombalı saldırı

26.2.2022

Bahia otobüsüne bombalı saldırı

BAHİA Kulübü, Sampaio Correa karşılaşması için yola koyuldukları sırada takım otobüsüne yerleştirilen bir patlayıcının infilak etmesi sonucu futbolcuları Danilo Fernandes, Matheus Bahia ve Marcelo Cirino'nun yaralandığını açıkladı. Salvador şehrinde meydana gelen saldırıda en ciddi yaralanmayı Danilo Fernandes'in geçirdiği, yüzüne şarapnel parçaları isabet eden kalecinin hastanede tedavi altına alındığı belirtildi. Yerel medyada saldırının, geçen sezon ikinci lige düşen ve son zamanlarda beklenen performansı sergileyemeyen Bahia'nın taraftarları tarafından yapılmış olabileceği öne sürüldü.