Bal-Kes Gençler virajında

Spor Toto 1. Lig'de oynadığı son 3 maçı kaybeden ve düşme hattına çakılı kalan Balıkesirspor, bugün deplasmanda Gençlerbirliği ile mücadele edecek. Eryaman Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçta hakem Ozan Ergün düdük çalacak. Karşılaşma beIN Sports Max 1 ile TRT Spor'dan canlı olarak yayımlanacak. Ege temsilcisinin İstanbulspor ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Doğa İşeri görev yapamayacak. Teknik direktör Giray Bulak, zor bir karşılaşmaya çıkacaklarını belirterek, "Gençlerbirliği'ni yenerek önümüze bakmak istiyoruz. Rakibimizi yenersek nefes alacağız. Bunu gerçekleştirmek için sahada büyük bir mücadele vereceğiz" dedi.