İzmir’e milli müjde

Futbolda bir dönem A Milli Takım'ın en önemli maçlarına ev sahipliği yapan İzmir'e müjde geldi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun ay-yıldızlıların UEFA Uluslar Ligi'nde Litvanya'yı konuk edeceği mücadeleyi Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nda oynatma kararı aldığı öğrenildi. UEFA yetkilileri, önümüzdeki günlerde stada gelerek incelemelerde bulunacak. Son olarak 11 Şubat 2009'da Atatürk Stadı'nda Türkiye-Fildişi Sahilleri hazırlık maçına ev sahipliği yapan İzmir'in 13.5 yıllık özlemi de son bulacak. UEFA'dan onay çıkarsa Göztepe, 97'nci kuruluş yıl dönümünde milli maça ev sahipliği yapacak.

SEPİL ETKİLEDİ

Başkan Mehmet Sepil'in de etkisiyle Göz-Göz'ün kuruluş yıl dönümüne denk gelen 14 Haziran'daki maçın İzmir'e alındığı belirtildi. Milliler, 4 Haziran'da Faroe, 7 Haziran'da Litvanya, 11 Haziran'da Lüksemburg'la oynayacak, 14 Haziran'da Litvanya'yı İzmir'de konuk edecek.