Manisa BŞB doludizgin

Türkiye Basketbol Erkekler 1. Ligi'nin 21. hafta açılış maçında Manisa Büyükşehir Belediyespor, sahasında Mamak Belediyespor'u 90-82 yendi. Manisa temsilcisi Final Spor ve HDI Antalya Güneşi'nin ardından Mamak Bld'yi de yenerek üçte üç yaptı, liderlik koltuğuna sıkıca yapıştı. Mücadele karşılıklı basketlerle başlarken iki takım da üstünlük kuramadı ve ilk periyot 20-20 bitti.

MANİSA EKİBİ HATA YAPMADI

İkinci periyotta Watkins ve Mustafa'nın sayılarıyla etkili olan ev sahibi ekip, devreyi 47-35 önde kapattı. Üçüncü çeyrekte Mamak'ın farkı azaltma çabalarına izin vermeyen Manisa BŞB, son bölüme 67-64 önde girdi. Son bölümde hata yapmayan Manisa ekibi parkeden 90-82 galip ayrıldı. Manisa ekibi, 22. haftada 4 Mart Cuma günü takipçisi Samsunspor'a konuk olacak.