Manisa’ya sert rakip

SPOR Toto 1. Lig'de 3 maçlık galibiyet hasretine geçen hafta yenik duruma düştüğü maçta Bereket Sigorta Ümraniyespor'u 10 kişiyle 2-1 yenerek son veren Manisa Futbol Kulübü, bugün Play-Off yarışının iddialı ekiplerinden Eyüpspor'u ağırlayacak. Mümin Özkasap Stadı'nda Eren Özyemişçioğlu'nun yöneteceği karşılaşmanın başlama düdüğü saat 13.30'da çalacak. Karşılaşma beIN Sports Max 1 ile TRT Spor'dan canlı olarak yayımlanacak. Siyah-beyazlılarda Ümraniye önünde gördüğü kırmızı kart nedeniyle PFDK'dan 2 maç ceza alan Kouter ile belindeki sakatlık nedeniyle 2 hafta forma giyemeyeceği açıklanan Yasin kadroda yer almayacak. Ligde Manisa FK haftaya 25 maçta 33 puanla 10. sırada başlarken, Eyüp 24 maçta 42 puanla 6. sırada bulunuyor.