Milliler yıkıldı

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu 3. maçında Yunanistan'a deplasmanda 72-71 yenildi. Karşılaşmaya hücumda Melih Mahmutoğlu'nun skorer oyunuyla başlayan Türkiye, ilk 5 dakikayı 12-7 önde geçti. Çeyreğin sonunda 3 sayılık basketlerle farkı açan milli takım, ilk periyodu 20-13 önde tamamladı. Ay-yıldızlı ekip, Samet Geyik'in 3 sayılık basketiyle ikinci çeyreğin başında farkı çift hanelere çıkardı: 13-23. Savunmasını sertleştiren Yunanistan, 13-3'lük seri yakalayarak 16. dakikada maça dengeyi getirdi: 26-26.

ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KORUYAMADI

Yunanistan, soyunma odasına 40-32 önde gitti. Üçüncü çeyreğin başında farkı çift hanelere yükselten (42-32) Yunanistan, final periyoduna 60-56 üstün girdi. Final periyodunda Türkiye, 11-0'lık seriyle 37. dakikada tekrar öne geçti: 66-67. Son hücumdan boş dönen milliler rakibine 72-71 mağlup oldu. Milliler, gruptaki 4. maçında pazartesi günü yine Yunanistan'la bu kez İstanbul'da karşılaşacak.

BELARUS-BRİTANYA KARŞILAŞMASI ERTELENDİ

A Milli Erkek Basketbol Takımımızın grubundaki diğer maç ertelendi. Belarus ile Büyük Britanya arasında oynanması gereken müsabaka, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı operasyon nedeniyle ertelendi. Belarus'ta oynanması gereken mücadele için son kararı FIBA önümüzdeki günlerde açıklayacak.