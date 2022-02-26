Rusya, F1 takviminden çıkarıldı

Rusya'nın, Ukrayna'ya başlattığı harekat sonrası Formula 1 yönetiminden konuyla ilgili önemli bir karar geldi. 2022 Rusya GP, Formula 1 takviminden resmen çıkartıldı. Bu gelişmenin üzerine bu sezonki planlamada yer alamayan Türkiye'nin Rusya'nın yerine takvime girebileceği öne sürüldü. Yapılan açıklamada, "Ukrayna'daki gelişmeleri üzüntüyle izliyor, mevcut duruma hızlı ve barışçıl bir çözüm bulunmasını umuyoruz. Perşembe akşamı boyunca Formula 1, FIA sporumuzun konumunu tartıştı ve tüm ilgili paydaşların görüşü de dahil olmak üzere, mevcut olumsuz koşullarda Rusya Grand Prix'sini düzenlemenin imkansız olduğu sonucuna varıldı" denildi.