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Haberler Spor Turgutluspor kara bulutları dağıtacak

Turgutluspor kara bulutları dağıtacak

26.2.2022

Turgutluspor kara bulutları dağıtacak

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta oynadığı son 9 maçta galibiyet yüzü görmeyen ve düşme hattında yer alan Turgutluspor, yarın evinde 1461 Trabzon ile oynayacağı maçı kazanarak kara bulutları dağıtacak. Teknik direktör Nazım Gülay, alacakları bir galibiyetle takımının kendine geleceğini söyledi. Gülay, "Rakibimiz şampiyonluk hesapları yapıyor. Her iki takım açısından çok zor bir karşılaşma olacak. Artık kazanmak istiyoruz. Sahada bu kez futbolcularım gereğini yapacaktır. Bu kez taraftarımızın yüzünü güldüreceğiz. Çok iyi mücadele edip, 3 puanı biz alacağız" diye konuştu.