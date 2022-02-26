Ukrayna’yı işgal eden Rusya’ya tepkiler büyüyor

Türkiye'den tepkiler:

ANADOLU Efes Başantrenörü Ergin Ataman, "Savaşı hemen durdurun. Bu kabul edilemez. İnsanlar ölüyor. Masum insanlar, çocuklar... Lütfen savaşı durdurun" dedi.

MERİH Demiral, Malinovskyi'yle olan fotoğrafını İngilizce olarak 'savaşı durdur' etiketiyle paylaştı.

ANTALYASPOR'UN Rus oyuncusu Fedor Kudryashov, "Savaşı hemen durdur" mesajı paylaştı.

GİRESUNSPOR'UN Brezilyalı yıldız futbolcusu Douglas, "Olaylar karşısında tanrı Ukraynalılara güç versin ve bütün bunların bir an önce bitmesini diliyorum" diye konuştu.

DÜNYADAN TEPKİLER:

ÇEKYA'NIN Slavia Prag takımı, F.Bahçe maçı öncesi Rusya'nın harekat başlattığı Ukrayna'ya destek amacıyla "Ukrayna'nın yanındayız" tişörtleri ile ısınmaya çıktı.

NAPOLİ, önceki gün Barcelona'yı konuk etti. İki takımın futbolcuları, karşılaşmanın başlama düdüğü öncesinde hep birlikte tuttukları "Savaşı durdurun" pankartı ile fotoğraflar çektirdi.

ATALANTA'NIN Ukraynalı oyuncusu Ruslan Malinovsky, attığı golden sonra "Ukrayna'da savaş istemiyoruz" yazılı tişörtünü gösterdi.

RUS futbolcu Fedor Smolov "Savaşa hayır" dedi.

MANCHESTER City'nin Ukraynalı yıldız futbolcusu Oleksandr Zinchenko, "Ülkemizi kimseye vermeyeceğiz, asla geri adım atmayacağız. Medeni dünya, ülkemizin içinde bulunduğu olumsuz durumdan büyük endişe duyuyor" ifadelerini kullandı.