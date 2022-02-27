3. Lig’de kritik maçlar oynanacak

Kızılcabölük M.Yeşilyurt ile Kuşadası Darıca G.Birliği’yle Fethiye de Ordu ile kapışacak

TFF 3. Lig'de Ege ekipleri bugün kritik maçlara çıkacak. 2. Grup'ta alt sıraları yakından ilgilendiren mücadelede Kızılcabölükspor, Malatya Yeşilyurt Belediyespor önünde 6 puanlık bir maça çıkacak. Kızılcabölük Semt Sahası'ndaki maçı hakem Mustafa Hakan Belder yönetecek. Düzcespor'a 3-0 kaybettikten sonra deplasmanda Şile Yıldızspor'a da 3-1 yenilip üst üste 2. son 7 maçta 5. mağlubiyetini alan ve Play-Off yarışında 9. sıraya gerileyen Kuşadasıspor, düşme hattındaki Darıca Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Kuşadası Özer Türk Stadı'nda oynanacak maçta hakem Sinan Dereci düdük çalacak. 3. Grup'ta lider Esenler Erokspor'u takibini sürdüren Fethiyespor, evinde Orduspor 1967 karşısında kritik bir maça çıkıyor. Fethiye İlçe Stadı'ndaki randevuda hakem Demokrat Özgür Güneş görev yapacak. Maçlar saat 13.00'te başlayacak.