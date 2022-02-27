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Haberler Spor Bornova Bld Konya’da kayıp

Bornova Bld Konya’da kayıp

27.2.2022

Bornova Bld Konya’da kayıp
MİSLİ.COM Türkiye Basketbol Ligi'nde geçen hafta Balıkesir Büyükşehir Belediyospor'a yenilen Bornova Belediyesi Karşıyaka, 21. hafta mücadelesinde deplasmanda Beysu Konyaspor'a Basketbol'a da 118-108 yenilerek kötü gidişini sürdürdü. Karşılaşmanın ilk periyodu oldukça çekişmeli geçerken İzmir temsilcisi molaya 27-25 geride girdi. ikinci periyotta etkisiz kalan Bornova Belediye Karşıyaka, ilk yarıyı 66-51 geride kapattı. üçüncü çeyrekte etkili bir oyun oynayan yeşil-kırmızılılar, bu devre de farkı eritti: 91-83. Son periyotta iki takım da karşılıklı basketler buldu. Bornova Belediye Karşıyaka müsabakayı 118-108 kaybetti, 34 puanda kaldı.