Bornova Bld Konya’da kayıp

MİSLİ.COM Türkiye Basketbol Ligi'nde geçen hafta Balıkesir Büyükşehir Belediyospor'a yenilen Bornova Belediyesi Karşıyaka, 21. hafta mücadelesinde deplasmanda Beysu Konyaspor'a Basketbol'a da 118-108 yenilerek kötü gidişini sürdürdü. Karşılaşmanın ilk periyodu oldukça çekişmeli geçerken İzmir temsilcisi molaya 27-25 geride girdi. ikinci periyotta etkisiz kalan Bornova Belediye Karşıyaka, ilk yarıyı 66-51 geride kapattı. üçüncü çeyrekte etkili bir oyun oynayan yeşil-kırmızılılar, bu devre de farkı eritti: 91-83. Son periyotta iki takım da karşılıklı basketler buldu. Bornova Belediye Karşıyaka müsabakayı 118-108 kaybetti, 34 puanda kaldı.

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