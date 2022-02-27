Çiğli Manisa’ya konuk

Bölgesel Amatör Lig 9. Bölge 2. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren lider Çiğli Belediyespor, deplasmanda Manisaspor ile karşılaşacak. Karşılaşma Ertuğrul Dilek Sahası'nda oynanacak. Maçı hakem İsmail Hakkı Pekbilgin yönetecek. İkinci sıradaki Aliağa Futbol Kulübü ise Aliağa Atatürk Stadı'nda Manisa Sanayispor'u konuk edecek. Maçta hakem Kaan Kara düdük çalacak. Zirve takibini sürdüren üçüncü sıradaki İzmirspor, Uşak deplasmanında Sivaslı Belediyespor'la kapışacak. Karaağaç Şehitler Stadı'nda oynanacak mücadelenin hakemi Elif Köroğlu.

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