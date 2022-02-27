Fener de devrede

BU sezon tüm kulvarlarda erkenden havlu atarak hayal kırıklığı yaşatan Fenerbahçe'de gelecek sezon için çalışmalar başladı. İlk olarak tecrübeli bir teknik direktör getirmek isteyen sarı-lacivertli kurmaylar listesindeki hocalarla görüşmelerini sürdürüyor. Bu sezon gol yollarında sıkıntı yaşayan İstanbul ekibinin yıldız bir santrfor alacağı ve bu bağlamda ligimizi yakından tanıyan eski Trabzonsporlu Aleksander Sörloth'un peşinde olduğu öğrenildi. Beşiktaş'ın da gündeminde yer alan Norveçli yıldız oyuncu için yönetimin önümüzdeki günlerde Leipzig'in kurmaylarıyla görüşmelere başlayacağı iddia edildi.

5 GOLÜ VAR

2019-2020 sezonunda Trabzonspor'da 24 golle krallık tacını takan yıldız oyuncu Alman ekibi Leipzig'e transfer olmuştu. Almanya'da umduğunu bulamayan Sörloth sezon başında İspanya temsilcisi Real Sociedad'a kiralandı. Bu sezon 30 müsabakaya çıkan yıldız forvet, 5 gol 1 asistlik performans gösterdi.