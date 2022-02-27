Manisa fırtınası

SPOR Toto 1'inci Lig'de gözünü üst sıralara diken Manisa FK, Ümraniyespor'un ardından bu kez evinde Eyüpspor'u 2-1 yenerek çıkışını sürdürdü. 14'te atılan uzun topu iyi kontrol eden Ozegovic, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda fileleri sarsamadı. 36'da Manisa FK'lı Erhan'la tartışan Dibba, dördüncü hakemin uyarısı sonrası kırmızı kartla oyun dışı kaldı. 39'da Diallo'nun yerden pasında topu penaltı noktası üzerinde kontrol eden Erhan kaleci ile karşı karşıya pozisyonda fileleri sarstı: 1-0. 50'de Landre'nin pasını iyi kontrol eden Diallo ceza sahası içinde vuruşunu yaptı: 2-0. 77'de sol kanattan kullanılan köşe atışında Ahmed'in ortaladığı topa Buatu vurdu, Eyüpspor bu ataktan sonuç çıkaramadı. 85'te Eyüpspor farkı bire indirdi. Umut'un kafayla indirdiği topa Timur dokundu, konuk takım umutlandı: 2-1. Manisa FK maçı 2-1 kazandı.

MINI YORUM Ümit YÖNEY

Kazanan haklıdır

EYÜPSPOR ve Manisa FK, 1. Lig'de iki yıldızlar topluluğu takım. İstanbul ekibi hafta içinde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nu dümene geçirmiş, yeni bir sayfa açmış. Manisa FK, Ümraniyespor zaferiyle gözünü yıkarılara çevirmiş. Kör dövüşü şeklinde geçen maçın 35 dakikalık bölümünde daha net fırsatları bulan Manisa FK oldu. Yine aynı sıkıntı son vuruşlar ve final pasları tercihleri ev sahibinin golü bulmasını geciktirdi. 36. dakikada Pa Dibba'nın acemice hareketi ve kırmızı kartla oyun dışında kalması 3 dakika sonra Erhan Çelenk'in golü Manisa FK'yı skor tabelasında üstünlüğe taşıdı. İkinci yarıya da etkili başlayan Manisa FK'nın suskun ismi Diallo attığı golle siyahbeyazlıları rahatlattı. Maç 2-1 olsa da Manisa FK çok ciddi pozisyonlar buldu. Bu kadar gol kaçmaz. Anıl, Hakan, Sousa ve Gakpa yüzde yüzlük fırsatları harcadı. Skor 4, 5 olacaktı. Ama yine beceriksizlik. Son vuruşlarda bir takım bu kadar hata yapamaz. Bir başka maçta rakip size cezayı keser. Aman dikkat! Golü atan kazandı. Play-Off için devamı gelmeli...