Süper Lig’de Pazar şöleni

Süper Lig'de kurtuluş mücadelesi veren iki İzmirli Altay ve Göztepe bugün zorlu maçlara çıkıyor. Ligde 19. sırada yer alan Altay, Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 13.30'da Gaziantep Futbol Kulübü'nü ağırlayac. Kritik karşılaşmayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

EKSİK OYUNCU YOK

Sakat ve cezalı oyuncunun olmadığı siyah-beyazlı ekipte cezası sona eren stoper Murat Akça da takıma dönüş yaptı. Müsabakanın biletleri maraton tribünü 20, numaralı batı üst ve alt 50 TL'den satışa sunuldu.

Ligde son üç maçında Altay, Hatayspor ve Galatasaray maçlarını kaybedip düşme potasına yaklaşan Göztepe, Giresunspor'a konuk olacak. Çotanak Spor Kompleksi'nde saat 13.30'da başlayacak maçta Cüneyt Çakır görev alacak.

Sarı-kırmızılılarda cezalı Adis Jahovic forma giyemeyecek. Göztepe rakibine yenilmesi halinde ligde düşme potasına gerileyecek.

SİYAH-BEYAZLILARDA ANLAMLI KAMPANYA

ALTAY, bugün evinde ağırlayacağı G.Antep FK maçı öncesi anlamlı bir sosyal projeye imza atacak. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'na saat 12.00'de kurulacak olan stantlarda taraftarlardan organ bağışı kabul edilecek. Kulüp, "Yeni Bir Hayat İçin Organ Bağışına Destek Ver" başlığıyla yaptığı bilgilendirme mesajında, "Gaziantep karşılaşmasında kurulacak olan stantlarımızda organ bağışında bulunup siz de birinin kahramanı olabilirsiniz" ifadelerine yer verdi.