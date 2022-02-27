Uşakspor mu ? Akhisarspor mu ?

Kötü gidişatlarına son vermek isteyen iki ekip Ege derbisinde Uşak’ta kozlarını paylaşacak
27.2.2022
ABONE OL
TFF 2. Lig'de bugün zorlu maçlar oynanacak. Beyaz Grup'ta kötü gidişatı sonlandırmaya çalışan Uşakspor ve Akhisarspor, birbirleriyle mücadele edecek. Uşak 1 Eylül Stadı'ndaki karşılaşmayı hakem Lütfullah Aslan yönetecek. Son olarak deplasmanda Anagold 24Erzincanspor'a 3-1 yenilerek Play-Off yarışında yara alan Nazilli Belediyespor, Tarsus İdmanyurdu ile karşı karşıya gelecek. Nazilli İlçe Stadı'ndaki karşılaşmada hakem Mehmet Şükrü Közcü düdük çalacak. Kırmızı Grup'ta son 9 maçını kazanamayıp düşme potasından kurtulamayan Turgutluspor, evinde 1461 Trabzon'u konuk edecek. Turgutlu 7 Eylül Stadı'ndaki karşılaşmada hakem Caner Ak görev alacak. Son olarak evinde Sivas Bld'yi 1-0 yenen zirve adaylarından Bodrumspor, Bayburt Özel İdare Spor'la kozlarını paylaşacak. Bayburt Genç Osman Stadı'nda kritik maçta Direnç Tonusluoğlu düdük çalacak. Maçlar saat 13.00'te başlayacak.