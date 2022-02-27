Uşakspor mu ? Akhisarspor mu ?

TFF 2. Lig'de bugün zorlu maçlar oynanacak. Beyaz Grup'ta kötü gidişatı sonlandırmaya çalışan Uşakspor ve Akhisarspor, birbirleriyle mücadele edecek. Uşak 1 Eylül Stadı'ndaki karşılaşmayı hakem Lütfullah Aslan yönetecek. Son olarak deplasmanda Anagold 24Erzincanspor'a 3-1 yenilerek Play-Off yarışında yara alan Nazilli Belediyespor, Tarsus İdmanyurdu ile karşı karşıya gelecek. Nazilli İlçe Stadı'ndaki karşılaşmada hakem Mehmet Şükrü Közcü düdük çalacak. Kırmızı Grup'ta son 9 maçını kazanamayıp düşme potasından kurtulamayan Turgutluspor, evinde 1461 Trabzon'u konuk edecek. Turgutlu 7 Eylül Stadı'ndaki karşılaşmada hakem Caner Ak görev alacak. Son olarak evinde Sivas Bld'yi 1-0 yenen zirve adaylarından Bodrumspor, Bayburt Özel İdare Spor'la kozlarını paylaşacak. Bayburt Genç Osman Stadı'nda kritik maçta Direnç Tonusluoğlu düdük çalacak. Maçlar saat 13.00'te başlayacak.