Bravo Arkas Spor

AXA Sigorta Efeler Ligi 21. Hafta karşılaşmasında Arkas Spor, deplasmanda Yeni Kızıltepe Spor'u 3-2 mağlup etti, Play-Off'taki yerinie sağlama aldı. Heyecan içinde geçen mücadelenin setleri 20-25, 25-22, 20-25, 25-21 ve 18-20 sonuçlandı. Arkas Spor'un Brezilyalı oyuncusu Gabriel Candido 3'ü blok olmak üzere 32 sayı üreterek galibiyette önemli rol oynadı. Candido'yu 2'si blok sayısı olmak üzere 21 sayıyla maçı tamamlayan Hoag izledi. Mcdonnell 11, Burutay 9, Lagumdzija ve Mustafa 4'er, Kaptan Ulaş Kıyrak ise maçı 3 sayıyla tamamladı.