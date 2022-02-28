FIFA’dan Rusya’ya ağır yaptırımlar

Dünya futbolunun en üst organı olan FIFA, Ukrayna'yı işgal eden Rusya'ya karşı yeşil sahalarda ağır yaptırımlar uygulama kararı aldı. Şiddet asla bir çözüm değildir" denilen açıklamada FIFA, Rusya uluslararası müsabakarda Rusya adı altında yarışmasını, Rusya'da oynamasını ve Rusya bayrağı ve milli marşı kullanmasını yasakladı. FIFA'dan yapılan açıklamada, sürecin uzaması halinde Rusya'ya ek yaptırımlar uygulanabileceği belirtildi. FIFA, Rusya ile Play-Off ihtimali olan ancak bu ülke ile oynamak istemediklerini açıklayan Polonya, Çekya ve İsveç'in endişelerini not alındığını söyledi.

FIFA'NIN KARARLARI:

Rusya'nın ev sahibi olduğu maçlar tarafsız bölgede ve seyircisiz oynanacak. Rusya topraklarında hiçbir uluslararası müsabaka yapılmayacak.

Rusya'yı temsil eden üye dernek "Rusya" değil, "Rusya Futbol Birliği" adı altında (RFU) maçlara katılabilecek.

Rusya Futbol Birliği takımlarının katıldığı maçlarda Rusya bayrağı veya marşı kullanılmayacak.