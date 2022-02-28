Nazilli Belediye evinde teslim oldu

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 6 haftadır galibiyete hasret kalan Nazilli Belediyespor, evinde Tarsus İdmanyurdu'na da 2-0 mağlup oldu. 10'da Eren, çalımlarla ceza alanına sokuldu: 0-1. 21'de Ömer'in vuruşunda top direkte patladı. 27'de Mert Çapar'ın vuruşunu kaleci Abdulaziz tokatladı, top üst direğe çaparak kornere çıktı. 41'de Abdussamed, Artun'u gördü. Artun plaseledi: 0-2. 90'da Hakan-Artun ikilisi verkaçlarla geldi, topla son buluşan Hakan'ın şutunda kaleci Zekeriya'nın ayaklarıyla dokunduğu top direğe çarparak kornere çıktı, maç 2-0 bitti.