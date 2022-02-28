Son gülen Uşakspor

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta oynanan Ege derbisinde Uşakspor, konuk ettiği Akhisarspor'u geriye düşmesine rağmen 2-1 yenmeyi başardı. Akhisarspor maça hızlı başlayan taraf oldu. Henüz 9. dakikada Yusuf Cihat ile öne geçen yeşil-siyahlılar, sonunu getiremedi. 44. dakikada Uşakspor, Yasin Ozan ile bu gole yanıt verdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi. Aşigolar, 64. dakikada bir kez daha sahne alan Yasin Ozan ile skoru 2-1 yaptı. Derbide kazanan ve 3 maç sonra gülen Uşakspor bu sonuçla 33 puana yükselip Play-Off yolunda umutlandı. Akhisarspor ise üst üste 5. yenilgisini alarak 23 puanda kaldı ve düşme potasından kurtulamadı.