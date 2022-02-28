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Son gülen Uşakspor

Aşigo, Akhisarspor karşısında 9’da Yusuf Cihat’ın golüyle yenik duruma düştü. Ev sahibi asin’in attığı iki golle sonuca gitmesini bildi

28.2.2022

Son gülen Uşakspor

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta oynanan Ege derbisinde Uşakspor, konuk ettiği Akhisarspor'u geriye düşmesine rağmen 2-1 yenmeyi başardı. Akhisarspor maça hızlı başlayan taraf oldu. Henüz 9. dakikada Yusuf Cihat ile öne geçen yeşil-siyahlılar, sonunu getiremedi. 44. dakikada Uşakspor, Yasin Ozan ile bu gole yanıt verdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi. Aşigolar, 64. dakikada bir kez daha sahne alan Yasin Ozan ile skoru 2-1 yaptı. Derbide kazanan ve 3 maç sonra gülen Uşakspor bu sonuçla 33 puana yükselip Play-Off yolunda umutlandı. Akhisarspor ise üst üste 5. yenilgisini alarak 23 puanda kaldı ve düşme potasından kurtulamadı.