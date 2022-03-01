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Haberler Spor Altekma kendine geldi

Altekma kendine geldi

1.3.2022

Altekma kendine geldi
ALTEKMA, AXA Sigorta Efeler Ligi 21. Hafta karşılaşmasında seyircisi önünde ağırladığı Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-0 yendi, Play-Off yolunda umut tazeledi. Son oynadığı dört karşılaşmadan mağlup ayrılan İzmir temsilcisi bu galibiyetle rahat bir nefes aldı. Son derece rahat bir oyun sonunda ilk seti 25-18 kazanan Altekma 1-0 öne geçti. Çekişmeli geçen ikinci sette 21-19 geriden gelen Altekma 25-23 ile skoru 2-0 yaptı. Üçüncü sete kötü başlayan ve 8-4 geriye düşen İzmir ekibi çabuk toparlandı. Heyecan içinde geçen son bölümde üstünlüğünü rakibine kabul ettiren Altekma 25-21 ile maçtan 3-0 galip ayrıldı.