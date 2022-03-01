Dünya ve Avrupa şampiyonu cimnastikçimiz 2022’ye de iyi başladı

Cimnastikte Türkiye'nin ilk Dünya ve Avrupa şampiyonu olan İzmirli sporcu İbrahim Çolak, 2022 yılına müthiş bir başlangıç yaptı. Almanya'daki 2019 Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası ve Mersin'de ev sahipliği yaptığımız 2020 Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak tarihi ilkleri başaran, ardından 2021 Avrupa Şampiyonası ve Tokyo Olimpiyatları'nda finalde yarışmasına rağmen omzundaki sakatlığın da etkisiyle madalyayı kıl payı ıskalayan sporcu, Cottbus Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda eski formuna döndüğünü kanıtladı.

MADALYALARA ABONE OLDU

İzmirli 27 yaşındaki sporcu Çolak, Almanya'nın Cottbus şehrindeki organizasyonda halka aletinde 14.733 puanla şampiyon olarak altın madalyanın sahibi oldu. Çolak, yeni yıla iyi bir başlangıç yaptı.

ÇOLAK: MORAL BULDUM

Dünya ve Avrupa şampiyonu unvanına sahip cimnastikçimiz İbrahim Çolak, Cottbus Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. İbrahim Çolak, "Sezonun ilk yarışmasında altın madalya kazanmak büyük bir moral oldu. İnşallah bu yıl hem bireysel hem de takım anlamında hedeflerimize ulaşmak istiyorum. Bu yılı da başarılarla tamamlamak istiyorum" diye konuştu.