KSK’li M’Baye parladı

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'nın yıldızı Amath M'Baye, Fransa Milli Takımı'nda ülkesini Portekiz önünde sırtladı. Amath M'Baye, Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Fransa'nın Portekiz'i deplasmanda 68-56'lık skorla yendiği maçta 16 sayıyla en skorer isim oldu. Tur atlamayı garantileyen M'Baye'nin formasını giydiği Fransa, bu galibiyetle elemelerde 4'te 4 yaparak liderliğini sürdürdü. 16 Şubat'ta Türkiye Kupası'nda Anadolu Efes'e 87-64 yenildiği maçın ardından milli ara nedeniyle maç yapmayan Pınar Karşıyaka, ligde 6 Mart Pazar akşamı Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i ağırlayacak

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