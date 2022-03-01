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Haberler Spor KSK’li M’Baye parladı

KSK’li M’Baye parladı

1.3.2022

KSK’li M’Baye parladı
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'nın yıldızı Amath M'Baye, Fransa Milli Takımı'nda ülkesini Portekiz önünde sırtladı. Amath M'Baye, Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Fransa'nın Portekiz'i deplasmanda 68-56'lık skorla yendiği maçta 16 sayıyla en skorer isim oldu. Tur atlamayı garantileyen M'Baye'nin formasını giydiği Fransa, bu galibiyetle elemelerde 4'te 4 yaparak liderliğini sürdürdü. 16 Şubat'ta Türkiye Kupası'nda Anadolu Efes'e 87-64 yenildiği maçın ardından milli ara nedeniyle maç yapmayan Pınar Karşıyaka, ligde 6 Mart Pazar akşamı Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i ağırlayacak