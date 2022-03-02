Kayseri Beşiktaş’ı İstanbul’da eledi

STAT: VODAFONE

Hakemler: Halil Umut Meler xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx

BEŞİKTAŞ: Ersin Destanoğlu x, Valentin Rosier x, Welinton x, Montero x (Güven Yalçın dk. 71 x), Umut Meraş x (Rıdvan Yılmaz dk. 71 x), Atiba x, Necip Uysal x, Alex Teixeira x, Rachid Ghezzal x, Kenan Karaman x (Cyle Larin dk. 66 x), Michy Batshuayi x

Yedekler: Emre Bilgin, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Kerem Kalafat, Serdar Saatçı, Emirhan İlkan, Demir Ege Tıknaz

Teknik Direktör: Önder Karaveli

KAYSERİSPOR: Cenk Gönen xx, Onur Bulut xx, Hosseini x (Uğur Demirok dk. 33 xx), Mert Çetin xx, Lionel Carole xxx, Abdulkadir Parmak xx, İbrahim Akdağ xx, Ramazan Civelek x (Carlos Mane dk. 46 x), Andrea Bertolacci xx (Attamah dk. 80 ?), Miguel Cardoso xxx (Gökhan Sazdağı 71 x), Mario Gavranovic xx (Mustafa Pektemek dk. 80 ?)

Yedekler: Lung, Emre Demir, Hayrullah Erkip, İlhan Parlak, Gustavo Campanharo

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

GOLLER: Valentin Rosier (dk. 43) (Beşiktaş), Mario Gavranovic (dk. 6), Miguel Cardoso (dk. 65) (Kayserispor)

KIRMIZI KART: Valentin Rosier (dk. 90+3) (Beşiktaş)

SARI KARTLAR: Necip Uysal (Beşiktaş), Miguel Cardoso, İbrahim Akdağ, Andrea Bertolacci (Kayserispor)

6. dakikada Lionel Carole'un sol kanattan ortasında ceza yayında göğsüyle topu alan Mario Gavranovic'in Montero'yu geçip penaltı noktasına yakın bir noktadan vuruşunda meşin yuvarlak Ersin Destanoğlu'nun solundan ağlara gitti. 0-1

11. dakikada Welinton'un pasıyla sağ kanatta topla buluşan Rachid Ghezzal'ın topla ilerleyip ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Cenk Gönen'den seken meşin yuvarlak kornere gitti.

23. dakikada sol kanattan Umut Meraş'ın ortasında ceza sahası içinde Alex Teixeira'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Cenk Gönen'de kaldı.

43. dakikada sağ kanatta bulunan Rachid Ghezzal'ın uzun pasında ceza sahası içi sağında Kenan Karaman topu Atiba'ya indirdi. Atiba'nın pasında penaltı noktası üzerinde topu alan Valentin Rosier'in bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

51. dakikada ceza sahası içi solundan Umut Meraş'ın yerden pasında kale önünde Michy Batshuayi'nin vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üstünden dışarıya gitti.

65. dakikada ceza sahası içine sol taraftan giren Lionel Carole'un yerden pasında ön direğe koşu yapan Miguel Cardoso'nun bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2

77. dakikada Rachid Ghezzal'in ceza sahası dışı sağından ortasında arka direkte Carlos Mane topu uzaklaştırdı. Daha sonra Güven Yalçın'ın gelen topa ceza sahası içinde gelişine vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solundan dışarıya gitti.

79. dakikada ceza sahası dışında Welinton'ın Mario Gavranovic'e yaptığı faulde Welinton'ı son adam olarak değerlendiren hakem Halil Umut Meler, Brezilyalı futbolcu direkt kırmızı kart gösterdi. Daha sonra VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen Meler kırmızı kartı iptal etti.

90+3. dakikada orta sahada Carlosa Mane'ye yaptığı hareket sonrasında Valentin Rosier sarı kart gördü. Mücadelenin 62. dakikasından da sarı kartı olan Rosier kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

90+6. dakikada Cyle Larin'in pasında penaltı noktasında topu alan Michy Batshuayi'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Cenk Gönen'de kaldı.