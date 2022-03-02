Manisa FK’da Diallo rüzgarı

Manisa Futbol Kulübü, Spor Toto 1. Lig'de üst üste aldığı iki galibiyetle Play-Off için ümitlenirken, Eyüpspor karşısında 1 gol, 1 asistlik performansla parlayan Demba Diallo alkış topluyor. Malili oyuncu, bu sezon 7. kez ilk 11'de çıktığı maçta 82 dakika sahada kalıp, performansıyla teknik direktör Turgay Altay'dan geçer not aldı. 1. Lig'de 20 maçta 876 dakika şans bulan 22 yaşındaki hücum oyuncusu, 2 gol, 2 asiste ulaştı. Diallo'un gol attığı iki maçı da kazanan Manisa FK, kalan 10 karşılaşmada ilk 6 hesapları yapıyor.

ERHAN ÇELENK TAM İSABET

Manisa FK'nın devre arasında kadrosuna kattığı Erhan Çelenk de farkını hissettiriyor. Akhisar ve Altay'da gösterdiği performansla kendini kanıtlayan, devre arasında Manisa FK'nın yolunu tutan 33 yaşındaki tecrübeli oyuncu, sezonun ikinci devresinde oynanan 7 maçtaki oyunuyla taraflı tarafsız herkesten geçer not aldı. 3-1'lik Gençlerbirliği galibiyetinin ardından 2-1'lik Eyüpspor zaferinde de 1 gol atan Erhan, takımın hücumdaki en büyük gücü olarak dikkat çekiyor. ■ ÜMİT YÖNEY