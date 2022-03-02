Menemen tehlikede

Spor Toto 1. Lig'de alt sıraları yakından ilgilendiren maçta evinde düşme hattında yer alan Altınordu'ya 1-0 yenilen Nasadoge Menemenspor, tehlikeli bölgeye çok yaklaştı. Altaş Denizlispor'un da haftayı kayıpsız geçmesinin ardından Menemenspor'un düşme potasıyla arasında 2 puan fark kaldı. Bu sezon sahasında başarılı bir grafik ortaya koyan Menemenspor, İzmir derbisini kaybederek evindeki ikinci yenilgisini aldı. Ligin 3. haftasında Menemen İlçe Stadı'nda Bereket Sigorta Ümraniyespor'a 4-0 mağlup olan sarı-lacivertliler 184 gün sonra taraftarının önünde üzüntü yaşadı. Teknik direktör Cenk Laleci, son derece önemli bir fırsatı kaçırdıklarını söyledi. Cenk Laleci, "Bu maçı kazansaydık hem puan olarak hem de mental olarak çok rahatlayacaktık. Futbolda mağlubiyetler de oluyor. Önümüzdeki maçları düşünmek zorundayız. Takımıma inanıyorum, bu kaybı telafi de edeceğiz" diye konuştu.

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