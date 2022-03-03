Aliağa Petkimspor için kritik viraj

ING Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden ancak hedefleri farklı olan iki İzmir temsilcisi hafta sonu çok kritik maçlara çıkacak. Şampiyonluk hesapları yapan ve oynadığı son üç maçını kazanarak 4. sırada bulunan Pınar Karşıyaka, pazar günü evinde Denizli temsilcisi Yukatel Merkezefendi Basket'i ağırlayacak. Kritik virajı kazasız geçmek isteyen yeşil-kırmızılılar 4'te 4 yaparak zirve yarışını sürdürmek istiyor. İzmir ekibi bu maçın ardından Afyon Bld (D), Fenerbahçe Beko ve Galatasaray (D) ile zorlu maçlar oynayacak.

ALİAĞA PETKİMSPOR SANCILI

Oynadığı son 5 mücadelede galibiyet yüzü görmeyen ve ligin dibine demir atarak kurtuluş mücadelesi veren İzmir'in bir başka ekibi Aliağa Petkimspor ise zirve takipçisi Darüşşafaka'ya cumartesi günü konuk olacak. Aliağa ekibi, Dürüşşafaka'nın ardından sahasında Bahçeşehir Koleji, Anadolu Efes (D) ve Bursa ile kapışacak. İzmir temsilcisi bu maçlarda alacağı sonuçlara göre son 4 haftaya girecek. Aliağa Petkimspor Başantrenörü Burak Gören, bu takımın kümede kalacağını söyledi. ■ BERKE ÖZBAY