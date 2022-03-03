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Haberler Spor Bergama Belediye’de Karaköse depremi

Bergama Belediye’de Karaköse depremi

3.3.2022

Bergama Belediye’de Karaköse depremi

TFF 3. Lig 1. Grup'ta son 6 haftada 14 puan kaybeden ve alt sıralarla bağını kopartamayan Bergama Belediyespor'da, şok bir gelişme yaşandı, teknik direktör Halim Karaköse ile yollar ayrıldı.

Sezona Murat Yoldaş'la başlayan, 8. haftada 2-1'lik Erbaaspor mağlubiyeti sonrası dümene Halim Karaköse'yi geçiren kırmızı-lacivertliler, bir türlü istikrarı yakalayamadı. Bergama Belediyespor, Halim Karaköse döneminde 14 karşılaşmada 4 galibiyet, 4 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı, 23 gol atıp, kalesinde 19 gol gördü, 16 puan topladı. Yönetimin yardımcı antrenör Soner Keleş ile yola devam edeceği öğrenildi.