Dragao Stadı kapalı gişe

A Milli Takımımızın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off turunda 24 Mart Perşembe günü Porto'da, Portekiz Milli Takımı ile karşılaşacağı maçın biletleri satışa çıkarken mücadelenin oynanacağı Estadio do Dragao Stadyumu'nda yer kalmadığı öğrenildi. Portekiz basınında yer alan haberlere göre; Portekiz Futbol Federasyonu'nun (FPF), Türkiye maçı için satışa çıkardığı biletlerin tamamının tükendiği belirtildi.Estadio do Dragao Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada 50 bin futbolseverin tribünde yer alacağı bildirilirken karşılaşma 22.45'te başlayacak. Milliler, yarı finalde Portekiz'i elemesi halinde finalde İtalya-Kuzey Makedonya maçının galibiyle 29 Mart 2022 tarihinde Konya Büyükşehir Stadyumu'nda karşılaşacak. Bu maçın başlama saati ise 21.45 olarak belirlendi.

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