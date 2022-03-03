Galatasaray’ın yıldızına Marsilya kancası

GALATASARAY'IN genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu için tekliflerin ardı arkası kesilmiyor. Sarı-kırmızılıların 24Erzincanspor kulübünden renklerine bağladığı 23 yaşındaki oyuncu için Fransa'nın Marsilya kulübünün devreye girdiği öne sürüldü. Kadrosunda Cengiz Ünder'i bulunduran ve Bartuğ Elmaz ile de anlaşma sağlayan Fransızlar, Kerem için de harekete geçti. Sarı-kırmızılı takımla görüşmelere başlayan Marsilya, transferi kısa süre içerisinde bitirmek istiyor. Transfermarkt verilerine göre Kerem'in güncel piyasa değerinin 11 milyon Euro olduğu öne sürüldü.

BABEL KASIMPAŞA YOLCUSU

BU arada Galatasaray'ın 2019-20 sezonunun başında transfer ettiği Ryan Babel'in sarı-kırmızılılardaki macerası sona eriyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hollandalı yıldız oyuncunun Kasımpaşa'ya transfer olacağı öne sürülüyor. 2013- 2015 yılları arasında Kasımpaşa forması giyen ve daha sonra 2,5 milyon euro karşılığında Al-Ain'e transfer olan Ryan Babel'in eski takımından gelecek olası teklife 'evet' diyeceği iddia ediliyor.

ARDA TURAN'DAN DÜŞÜNDÜREN CEVAP

Galatasaray'da gündemin en önemli isimlerinden olan Arda Turan dün sabah antrenmanda kullandığı ifadelerle herkesi güldürdü. Fatih Terim ile geçtiğimiz günlerde verdiği poz tartışma konusu olan ve Burak Elmas tarafından 'yanlış bir fotoğraf verdi' şeklinde eleştiriye uğrayan Arda Turan, "Bana futbolu bıraktırdınız jübile yaptırdınız. Jübile yaparken onu da yanımda götüreceğim." ifadesini kullandı. Arda 'Kimi götüreceksin kaptan?' şeklindeki soruya ise yanıt vermedi.

ÜNAL AYSAL KONUŞTU

G.SARAY başkanlığına aday olacağı yönündeki iddiaların ardından açıklama yapan Ünal Aysal, "Şu anda böyle bir durum ve ihtimal yok" ifadelerini kullandı. Aysal, "Bunlar bence şimdilik dedikodu boyutunu aşmayan söylemler. Kimseyle özel bir görüşmem yok. Sadece Galatasaray derneklerinden bir tanesinin olağan bir toplantısına davet edildim. Oraya katılıp dostlarımı göreceğim" şeklinde konuştu. Galatasaray'da bu ay içerisinde kritik bir mali genel kurul yapılacak.