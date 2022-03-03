Kartal’a soğuk duş

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş, sahasında Yukatel Kayserispor'a 2-1 yenilerek kupaya veda etti. Yarı finale yükselen ekip Kayserispor oldu. 6. dakikada Carole'ün soldan ortasında ceza sahası önünde topla buluşan Gavranovic siyah-beyazlı savunmadan sıyrılarak düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1. 43'te Ghezzal'ın soldan ceza sahasına gönderdiği uzun topu göğsüyle kontrol eden Kenan topukla topu arkasındaki Atiba'ya gönderdi. Atiba'nın içeri çevirdiği topu Rosier ağlarla buluşturdu: 1-1. 65'te ceza sahası içine sol taraftan giren Carole'un yerden pasında ön direğe koşu yapan Cardoso bekletmeden yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi. 1-2.

ROSİER KIRMIZI GÖRDÜ

79'da ceza sahası dışında Welinton'ın Gavranovic'e yaptığı faulde Welinton'ı son adam olarak değerlendiren hakem Halil Umut Meler, Brezilyalı futbolcuya direkt kırmızı kart gösterdi. Daha sonra VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen Meler kırmızı kartı iptal etti. 90+3'te orta sahada Carlosa Mane'ye yaptığı hareket sonrasında Rosier ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 90+6'da Batshuayi bomboş pozisyonda topu kaleciye nişanladı, Beşiktaş kupadan elendi.