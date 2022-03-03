Sivasspor turladı

ZİRAAT Türkiye Kupası çeyrek final maçında Sivasspor, konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü Yatabare'nin golüyle 1-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi. 4. dakikada Yatabare etkili bir vuruş yapamayınca top auta gitti. 69'da sol kanatta topla buluşan Kerem, yerden ceza alanına gönderdi. Savunma arasında Yatabare'nin yerden vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0. 86'da Kerem ceza alanına gönderdi, altı pas içinde Yatabare dokundu, Viviano mutlak golü önledi. Maç Sivasspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

BORİNİ HASTANEYE KALDIRILDI

MÜSABAKANIN 43. sakatlanan Fatih Karagümrüklü Fabio Borini, ambulansla hastaneye götürüldü. Sedye ile ambulansa bindirilen Borini'nin yapılan kontrollerinde önemli bir durumunun olmadığı, bel spazmı geçirdiği kaydedildi.