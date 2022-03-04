3 büyükler çöktü

İstanbul'un Asırlık Çınarları, büyük umutlarla başladıkları sezonda tel tel döküldü. Transfere toplamda 50 milyon Euro harcayan 3 Büyükler, bu sezon taraftarlarını neredeyse her kulvarda hayal kırıklığına uğrattı. 47 yıl sonra sezon içerisinde teknik direktörsüz kalan ve Süper Lig'de şampiyonluk yarışından uzaklaşan Galatasaray, F.Bahçe ve Beşiktaş kupada da yarı finali göremedi. Bu sezon 7 milyon Euro bonservis harcayan Beşiktaş, Devler Ligi'nde sıfır çekti, Türkiye Kupası'nda da çeyrek finalde Kayseri engelini aşamadı.

LİGDE İLK ÜÇE GİREMEDİLER

Yeni sezonda hücum hattını tamamen yenileyen F.Bahçe, 17 milyon Euro harcadığı sezonda yarışın dışında kaldı. Kupada son 16'da Kayserispor'a elenen Kanarya, Konferans Ligi'nde ise Slavia Prag'a boyun eğip Avrupa defterini kapattı. G.Saray ise 'Gençleştirme operasyonu' adı altında transferlere 26 milyon Euro harcadı. Ancak küme düşme potasına kadar geriledi. Kupada da 5. turda 1. Lig ekibi Denizlispor'a boyun eğmesiyle şoku yaşadı.