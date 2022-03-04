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Haberler Spor Alsancak’a büyük onur

Alsancak’a büyük onur

Polonya merkezli internet sitesi ‘stadiumdb’ Mustafa Denizli Stadı’nı 22 stat arasında aday olarak gösterdi

4.3.2022

Alsancak’a büyük onur

İzmir'de yeniden yapılarak hizmete açılan Alsancak Mustafa Denizli Stadı, 2021 yılının en iyi statları yarışmasına aday olarak gösterildi. Polonya merkezli 'stadiumdb. com' isimli internet sitesi 2021'de açılan statlar arasında Türkiye'den 4 statla birlikte Alsancak Stadı da adaylar arasında yer verdi.

Alsancak Stadı, 14 Mart'a kadar sürecek oylamada Türkiye'den Ordu, Giresun, Antakya ve Adana statlarıyla birlikte Amerika, Katar, Irak, Kamboçya, Almanya, Romanya, Arjantin, Ekvator ve İspanya'da bulunan 21 statla yarışacak.

VODAFONE PARK SEÇİLMİŞTİ
Bu yıl 12.'si düzenlenen yarışmada daha önce 2017 yılında Beşiktaş'ın Vodafone Park Stadı birinci seçilmişti. Her yıl 400 binden fazla oyun kullanıldığı yarışma için 'stadium.com' sitesi üzerinden oy kullanılabiliyor.