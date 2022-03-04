Amatörün süperleri

Geçtiğimiz dönemlerde Süper Lig'de top koşturmuş birçok oyuncu bu sezon Amatör lig takımlarının başarısı için ter döküyor. Türkiye'nin lig bazında en üst seviyesi olan Süper Lig'de bir zamanlar forma giymiş 26 oyuncu, futbol hayatını şimdi Bölgesel ve Amatör Lig takımlarında sürdürüyor.

Trabzonspor'un efsane futbolcusu Gineli İbrahim Yattara 41 yaşında futbola dönerek Denizli ekibi Yeşil Çivril Belediyespor'da, Galatasaray altyapısından yetişen ve bir dönem oldukça ses getiren 35 yaşındaki Cafercan Aksu ise Korkuteli Belediyespor'da mücadele ediyor.

Fenerbahçe forması giymiş 37 yaşındaki Gökhan Emreciksin futbol hayatını 1936 Bismil Spor'da devam ettirirken, Bursaspor'un şampiyon kadrosunda yer alan 35 yaşındaki Ozan İpek de Burdur Tefenni Belediyespor'da oynuyor. Bu sezon kadrosuna birçok tecrübeli oyuncu katarak dikkatleri çeken takımlar arasında İzmir ekipleri de yer alıyor. Bölgesel Amatör Lig 9. Bölge 2. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren İzmirspor renklerine bağladığı Rıdvan Şimşek, Musa Sinan Yılmazer ve Ali Helvacı ile dikkatleri çekiyor.

İZMİR EKİPLERİ DE LİSTEDE

Ahmet Arı, Bölgesel Amatör Lig 9. Bölge 3. Grup'ta mücadele eden Alaçatıspor, Zafer Çevik İzmir Süper Amatör Küme'de yer alan Ödemişspor, Hüseyin Bak Bölgesel Amatör Lig 9. Bölge 1. Grup'ta şampiyonluk hesapları yapan Tire 2021 FK, Ahmet Burak Solakel ise yine aynı grupta bulunan Bornova FK için ter döküyor.

FENERBAHÇE'DEN BİSMİL SPOR'A

PROFESYONEL kariyerine 2003 yılında Bandırmaspor'da başlayan tecrübeli isim Gökhan Emreciksin, ülkemizde birçok farklı lig kategorisinde tam 17 ayrı ekibin formasını terletti.

İzmir'de de Göztepe ve İzmirspor formaları giyen 37 yaşındaki oyuncu, Boluspor, Ankaragücü, Kayserispor, Elazığspor, Konyaspor, Manisaspor ve Fenerbahçe'de de top koşturdu.

■ BERKE ÖZBAY