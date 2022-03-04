Bucaspor 1928 skoru koruyamadı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta yaşadığı puan kayıplarının ardından gözünü Play- Off'a çeviren Bucaspor 1928 öne geçmesine rağmen skor avantajını koruyamıyor. Son 5 haftada oynadığı 3 karşılaşmada rakipleri karşısında öne geçmesine rağmen 6 puan kaybeden İzmir temsilcisi, sadece Eskişehirspor'u evinde ağırladığı maçta skoru korudu ve 3 puanı aldı.

HAYAL KIRIKLIĞI

İç sahada Nazilli Belediyespor, deplasmanda ise Ankara Demirspor karşısında ilk golü atan taraf olan sarı-lacivertliler bu iki mücadeleden 1-1'lik sonuçlarla ayrıldı. Deplasmanda Kırşehir Belediyespor karşısında da öne geçen Fırtına, maçı 3-1 yenik kapattı. Geçtiğimiz hafta oynanan Karacabey Belediyespor karşısında ise gol bulamayan Buca, seri başlatmak istediği mücadelede deplasmandan puansız döndü ve büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.