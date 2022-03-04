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Haberler Spor Manisa FK hesabı Adana’da kesecek

Manisa FK hesabı Adana’da kesecek

4.3.2022

Manisa FK hesabı Adana’da kesecek
SPOR Toto 1. Lig'de Play-Off rotasına giren Manisa Futbol Kulübü, sezonun ikinci yarısında rakiplerinden rövanşları bir bir alıyor. İlk devrede zirve mücadelesi veren Ümraniyespor ve Eyüpspor'a mağlup olan, sezonun ikinci yarısında iki rakibini de yenen siyah-beyazlılar, bu kez sahasında 3-0 kaybettiği Adanaspor'a bileniyor. Adana deplasmanında kazanıp rakibinden rövanşı almayı hedefleyen Manisa FK'da, devre arası gelen Sırp golcü Ozegovic, eski takımına rakip olacak. Akhisar'da oynanan ve 3-0 biten maçta Adana'nın 2 golüne imza atan Ognjen Ozegovic, "Bu kez kazanan Manisa FK olacak. İnşallah gol ve goller atarak zaferde pay sahibi olmak istiyorum" dedi. ■ BERKE ÖZBAY