Nazilli Bld’de Önal sesleri

NAZİLLİ Belediyespor'da, başkan Soner Yelkovan'ın istifasıyla 21 Mart'ta gerçekleşecek genel kurulda başkan adayı belli oldu. Mevcut yönetiminde sportif işler sorumlusu olarak görev yapan ÖR-KOOP Başkanı Ünal Önal'ın başkanlık için göreve hazırlandığı bildirildi. Nazilli Belediyespor Onursal Başkanı ve Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ın tesislere gelerek Ünal Önal'la yaklaşık 4 saat görüştüğü öğrenildi. Önal, eski başkanların da devreye girmesiyle ikna oldu ve başkanlık koltuğuna oturmak için harekete geçti. Siyah-beyazlılar, teknik direktörlük görevi için ise Fatih Kavlak ile temasa geçti.

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