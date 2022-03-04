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Haberler Spor Nazilli Bld’de Önal sesleri

Nazilli Bld’de Önal sesleri

4.3.2022

Nazilli Bld’de Önal sesleri
NAZİLLİ Belediyespor'da, başkan Soner Yelkovan'ın istifasıyla 21 Mart'ta gerçekleşecek genel kurulda başkan adayı belli oldu. Mevcut yönetiminde sportif işler sorumlusu olarak görev yapan ÖR-KOOP Başkanı Ünal Önal'ın başkanlık için göreve hazırlandığı bildirildi. Nazilli Belediyespor Onursal Başkanı ve Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ın tesislere gelerek Ünal Önal'la yaklaşık 4 saat görüştüğü öğrenildi. Önal, eski başkanların da devreye girmesiyle ikna oldu ve başkanlık koltuğuna oturmak için harekete geçti. Siyah-beyazlılar, teknik direktörlük görevi için ise Fatih Kavlak ile temasa geçti.