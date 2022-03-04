Türk derbisi Anadolu Efes’in

THY Euroleague'in 28. haftasında Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştığı Fenerbahçe'yi 84-79'luk skorla mağlup etti ve üst üste ikinci galibiyetini elde etti. Bu maçın ardından üst üste ikinci maçını kazanan Efes ligdeki 14. galibiyetini elde ederken, art arda 3. yenilgisini yaşayan Fenerbahçe ise bu sezonki 13. mağlubiyetini aldı. Müsabakaya iyi başlayan Efes ilk çeyreği 23-14 devreyi ise 41-25 üstün kapattı. Üçüncü çeyrekte toparlanan Fenerbahçe, 28. dakikanın başında farkı 11 sayıya indirdi: 57-46. Kalan bölümde karşılıklı basketler atılırken Efes, periyodu 59-48 üstün bitirdi.

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Son bölümde 10-0'lık seri bulan Fenerbahçe, farkı 3 sayıya indirdi: 66-63. karşılaşmanın son anlarını iyi oynayan ev sahibi Anadolu Efes, sahadan 84-79 galibiyetle ayrılmasını bildi.