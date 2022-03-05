Etnospor Forumu Bakü’de

GELENEKSEL sporların ve oyunların bilinirliklerinin artması ve yaygınlaşması adına çalışmalarını sürdüren Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK), "Geleneksel Sporların İhyası" parolasıyla 5. Etnospor Forumunu bugün Bakü'de gerçekleştirecek. İki gün sürecek forum Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan'ın açılışı konuşmasıyla başlayacak.

DEK'e bağlı faaliyetlerini sürdüren 20 kurumsal üye temsilcilerinin yanı sıra 45 farklı ülkeden devlet yetkilileri, federasyon temsilcileri ve akademisyenler katılacak. Forumda Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı İcra Direktörü Maimunah Mohr Sharif, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı Ferid Gayıbov, Meksika Ulusal Fiziksel Kültür ve Spor Bakanı Ana Gabriela Guevara, Nijer Spor Bakanı A.Sekou Doro ve Gambia Gençlik ve Spor Bakanı Bakary Badjie de yer alacak.