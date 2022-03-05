İyi başla PETKİM

ING Basketbol Ligi'nde sezona verilen ara sonrası Aliağa Petkim ilk maçında İstanbul deplasmanında Darüşşafaka'ya konuk olacak. Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 18.00'de yapılacak. Ligde düşme hattından bir türlü kurtulamayan ve 24 puanla son sırada yer alan İzmir ekibi, ara sonrası ilk maçında güçlü rakibini yenerek ligde kalma umudunu yeşertmek istiyor.

DENMON İLK KEZ OYNAYACAK

Türkiye Kupası finalleri ve milli maçlar öncesi son karşılaşmasını 13 Şubat'ta Büyükçekmece ile oynayan Petkim'de yeni transfer ABD'li guard Marcus Denmon ilk kez forma giyecek. Ligde ara öncesi üst üste 5 yenilgi alan Aliağa, son 9 haftaya 21 maçta 3 galibiyetle, kurtuluş barajının 2 galibiyet gerisinde girdi. Darüşşafaka ise 36 puanla 3. sırada yer alıyor. Aliağa bu sezon deplasmanda sadece 1 galibiyet alırken, İstanbul ekibi ise bu sezon evinde sadece bir kez yenilgi aldı.