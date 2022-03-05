İzmir’in günü olsun

İzmir takımları bugün çok kritik maçlara çıkacak. Spor Toto 1. Lig'de geçen hafta evinde Altınordu'ya 1-0 yenilerek alt sıralardan kurtulamayan Menemenspor, deplasmanda Samsunspor'un rakibi olacak. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmada Onur Özütoprak düdük çalacak. Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Oğuzhan Çapar görev alamayacak.

Geçen maçta derbide konuk olduğu Menemenspor'u 1-0 yenen Altınordu, Erzurumspor'la karşı karşıya gelecek. Bornova Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak maçı Burak Şeker yönetecek. İzmir ekibinde cezalı Kürşad ve Kubilay ile tedavisi devam eden forvet Ahmet Dereli yok.

KAF-KAF'IN EN ZOR SINAVI

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Bucaspor 1928, evinde Şanlıurfaspor'la karşı karşıya gelecek. Cemil Şeboy Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak maçı Sait Tuzcu yönetecek. Karşılaşmanın bilet fiyatları VIP tribünü 20, kapalı tribün 10 ve maraton 5 TL olarak belirlendi.

3. Lig 3. Grup'ta yer alan Karşıyaka ise Ceyhan'ın konuğu olacak. Ceyhan İlçe Stadı'ndaki mücadele saat 14.00'te başlayacak. Kaf-Kaf'ta Fatih Ergen, Aykut ve Kerem yine görev yapamayacak.