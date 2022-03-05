Karadeniz’de derbi günü

ÇAYKUR Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında bugün sahasında GZT Giresunspor ile karşı karşıya gelecek. Çaykur Didi Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Son maçında deplasmanda Galatasaray'a 4-2 kaybeden yeşil-mavililer, 27 maç sonunda 23 puan ile ligin 19. sırasında yer alıyor. Rize temsilcisinde kırmızı kart cezalısı Baiano, sarı kart cezalısı Boldrin ve sakatlığı bulunan Aminu Umar kadroda yer alamayacak.

GÖKHAN GÖNÜL MÜJDESİ

Sakatlıktan çıkan kaleci Gökhan Gönül, Cemali Sertel ve Sabo'nun durumu sağlık kurulunun vereceği raporun ardından maç saatinde belli olacak. Yeşil-mavili ekipte bugün oynanacak mücadele öncesinde kaleci Gökhan Akkan'dan sevindirici haber geldi. Sakatlığı nedeniyle 4 maçta görev yapamayan, ligin son iki haftasında da yedek kulübesinde yer alan 27 yaşındaki milli file bekçisi, sakatlığını tamamen atlattı.