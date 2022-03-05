S.Donetsk’ten acı haber

SHAKHTAR Donetsk CEO'su Serhiy Palkin, Rus saldırılarında Shakhtar Donetsk'in genç takım antrenörünün hayatını kaybettiğini söyledi. Palkin, "Rus futbol kulüplerinin sahiplerine, yöneticilerine ve futbolcularına sesleniyorum. Rusya, Ukrayna'ya korkunç ve hain bir askeri saldırı gerçekleştirdi. Burası her birinizin içinde bulunduğu, akrabalarınızın, dostlarınızın olduğu ve her zaman sıcak bir şekilde karşılandığınız, hatta bazılarınızın doğduğu ülke. Bu ülke bugün her türlü silahlarla Rus ordusu tarafından yok ediliyor. Dün bir çalışan hayatını kaybetti. O, genç takımda çocukların koçuydu. Bir Rus kurşunuyla öldürüldü. Rusya! Ukraynalıları öldürüyorsunuz. Bu çılgınlığı durdurun!" şeklinde konuştu. İki gün önceki çatışmalarda da iki Ukraynalı futbolcu Vitalii Sapylo ve Dmytro Martynenko yaşamını yitirmişti.

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