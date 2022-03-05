Somaspor 90’da güldü

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off hesapları yapan Somaspor, evinde oynadığı maçta Sivas Belediyespor'u 2-1 yendi. Geçen hafta Kahramanmaraşspor'a yenilen Manisa temsilcisi kendini affettirdi. 19. dakikada Gökhan'ın ortasında Doğan kaleci Muharrem'i avladı: 0-1. 34'te Doğancan'ın pasında Abdullah'ın şutu az farkla auta çıktı. 49'da Atamer'in sert şutunda kaleci Taha topa iki hamlede sahip oldu. 79'da Somaspor'dan Onur attığı golle skora denge getirdi: 1-1. 90'da sahneye çıkan ev sahibi Somaspor'da Eray Pazar, skoru belirledi: 2-1. 90+1'de Sivas Belediyespor'da Furkan Sağman ve Alpay Koçaklı çift sarı karttan oyun dışı kaldı. Somaspor galibiyetin ardından büyük sevinç yaşadı. ■ CÜNEYT HASÇELİK

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