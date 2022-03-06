Akhisarspor son nefeste

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 8 haftadır galibiyete hasret kalarak üst üste 5 yenilgi alan düşme hattındaki Akhisarspor, evinde Kırşehir Belediyespor'u son dakikalarda gelen golle 1-0 mağlup ederek moral buldu. 14. dakikada Mert'in savunma arkasında attığı topla buluşan Bora, sol kanattan ceza sahasına girdi kaleciyle karşı karşıya kötü vurdu meşin yuvarlak Bekir'de kaldı. 15'te organize gelişen Akhisar atağında ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Serkan'ın şutu az farkla auta gitti. 40'ta Mert Efe'nin 18 yayı üzerinden kaleye gönderdiği sert şutu Bekir iki hamlede kontrol etti. 45'te Kırşehir'in kontratağında Tugay'ın sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği top Furkan'dan sekip Ozan'ın önünde kaldı. Ozan'ın 18 yayı üzerinden plase şutu az farkla auta gitti.

ENES, AKİGO'YA HAYAT VERDİ

İlk yarı 0-0 sona erdi. 51'de Furkan'ın sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Yusuf'un yarım volesinde top kalecide kaldı. 56'da Tugay'ın pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Sırat'ın vuruşunda top direğin dibinden auta gitti. 59'da Ozan'ın pasında topla buluşan Hakan'ın kaleye gönderdiği şut az farkla dışarı çıktı. 89'da Mert'in köşe atışında ön direkte topuğuyla topa dokunan Enes'in vuruşunda top filelerle buluştu, Akhisar bayram yaptı: 1-0.

■ KENAN MOLLA