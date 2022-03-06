Bodrumspor yakın takipte

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta zirve yarışı veren ve sezonun ikinci devresinde yenilgi yüzü görmeyen Bodrumspor, evinde alt sıralardan kurtulmaya çalışan Sarıyer'i 3-0 mağlup etti, Sakaryaspor ve 1461 Trabzon'u takibini sürdürdü. Bodrumspor, 22. dakikada Berk İsmail'in attığı golle 1-0'lık üstünlüğü yakaladı. İlk yarı bu skorla sona ererken, 72. dakikada Berk İsmail bir kez daha sahneye çıktı ve farkı ikiye çıkardı: 2-0. 77. dakikada Burhan durumu 3-0'a getirdi. Bu sonuçla üst üste 4., son 9 maçında 8'inci galibiyetini elde eden Bodrumspor 56 puana ulaşırken, Sarıyer ise 28 puanda kalarak tehlikeli bölgeden uzaklaşamadı. ■ ADEM ÜLKER

DİĞER