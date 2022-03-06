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Haberler Spor Bodrumspor yakın takipte

Bodrumspor yakın takipte

Sezonun ikinci yarısında fırtına gibi esen yeşil-beyazlılar, Sarıyer karşısında da kazanıp hava attı

6.3.2022

Bodrumspor yakın takipte
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta zirve yarışı veren ve sezonun ikinci devresinde yenilgi yüzü görmeyen Bodrumspor, evinde alt sıralardan kurtulmaya çalışan Sarıyer'i 3-0 mağlup etti, Sakaryaspor ve 1461 Trabzon'u takibini sürdürdü. Bodrumspor, 22. dakikada Berk İsmail'in attığı golle 1-0'lık üstünlüğü yakaladı. İlk yarı bu skorla sona ererken, 72. dakikada Berk İsmail bir kez daha sahneye çıktı ve farkı ikiye çıkardı: 2-0. 77. dakikada Burhan durumu 3-0'a getirdi. Bu sonuçla üst üste 4., son 9 maçında 8'inci galibiyetini elde eden Bodrumspor 56 puana ulaşırken, Sarıyer ise 28 puanda kalarak tehlikeli bölgeden uzaklaşamadı. ■ ADEM ÜLKER